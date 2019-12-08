Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Sivas Belediyespor-Bandırmaspor: 3-0
Vanspor FK-Tuzlaspor: 3-0
Ankara Demirspor- Niğde Anadolu: 3-1
Sakaryaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 2-0
Ergene Velimeşespor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1
GMG Kastamonuspor- Bayburt Özel İdare: 4-2
Eyüpspor-Birevim Elazığspor: 1-0
Etimesgut Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 0-1
Uşakspor- Kardemir Karabükspor: 3-0
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor- Şanlıurfaspor: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler-GMG Kırklarelispor: 1-0
Manisa FK- İnegölspor: 0-2
Tarsus İdman Yurdu- Zonguldak Kömürspor: 7-1
Afjet Afyonspor- Sancaktepe: 0-2
Pendikspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2
Yeni Çorumspor-Yılport Samsunspor: 2-1
1922 Konyaspor- Sarıyer: 0-0