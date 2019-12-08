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Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Sivas Belediyespor-Bandırmaspor: 3-0

Vanspor FK-Tuzlaspor: 3-0

Ankara Demirspor- Niğde Anadolu: 3-1

Sakaryaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 2-0

Ergene Velimeşespor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

GMG Kastamonuspor- Bayburt Özel İdare: 4-2

Eyüpspor-Birevim Elazığspor: 1-0

Etimesgut Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 0-1

Uşakspor- Kardemir Karabükspor: 3-0

Beyaz Grup:

Gümüşhanespor- Şanlıurfaspor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-GMG Kırklarelispor: 1-0

Manisa FK- İnegölspor: 0-2

Tarsus İdman Yurdu- Zonguldak Kömürspor: 7-1

Afjet Afyonspor- Sancaktepe: 0-2

Pendikspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2

Yeni Çorumspor-Yılport Samsunspor: 2-1

1922 Konyaspor- Sarıyer: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Ankara Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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