Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Piserro Kahramanmaraşspor- Ergene Velimeşespor: 0-4

Bayburt Özel İdare- Sakaryaspor: 0-2

Birevim Elazığspor-GMG Kastamonuspor: 0-2

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Uşakspor: 1-2

Kardemir Karabükspor- Ankara Demirspor: 0-1

Niğde Anadolu- Sivas Belediyespor: 3-0

Bandırmaspor- Etimesgut Belediyespor: 2-1

Beyaz Grup

Şanlıurfaspor- Pendikspor: 1-4

Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor: 2-2

GMG Kırklarelispor-Yeni Çorumspor: 2-0

Hacettepe- Tarsus İdman Yurdu: 4-0

İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1

Sarıyer- Gümüşhanespor: 2-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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