Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor- Ergene Velimeşespor: 0-4
Bayburt Özel İdare- Sakaryaspor: 0-2
Birevim Elazığspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Uşakspor: 1-2
Kardemir Karabükspor- Ankara Demirspor: 0-1
Niğde Anadolu- Sivas Belediyespor: 3-0
Bandırmaspor- Etimesgut Belediyespor: 2-1
Beyaz Grup
Şanlıurfaspor- Pendikspor: 1-4
Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor: 2-2
GMG Kırklarelispor-Yeni Çorumspor: 2-0
Hacettepe- Tarsus İdman Yurdu: 4-0
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
Sarıyer- Gümüşhanespor: 2-2