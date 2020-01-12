Futbol: TFF 2. Lig

Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Futbolda TFF 2. Lig'in 18. haftası yapılan 10 maçla sona erdi.

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