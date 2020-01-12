Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

Futbolda TFF 2. Lig'in 18. haftası yapılan 10 maçla sona erdi.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

Futbolda TFF 2. Lig'in 18. haftası yapılan 10 maçla sona erdi.

Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Elazığspor- Bayburt Özel İdare: 0-0

Piserro Kahramanmaraşspor- Uşakspor: 2-1

Ergene Velimeşespor- Sakaryaspor: 5-0

Niğde Anadolu- Etimesgut Belediyespor: 0-1

Kardemir Karabükspor- Sivas Belediyespor: 0-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Ankara Demirspor: 0-2

Beyaz Grup:

Şanlıurfaspor-Başkent Akademi: 1-4

Yılport Samsunspor- Gümüşhanespor: 3-0

1922 Konyaspor- Çorum FK: 1-0

Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ataşehir'de manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü Asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:46 Manchester City'den farklı galibiyet - Son Dakika Spor
21:34 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlara katılma hakkı kazanması - Son Dakika Spor
21:31 Ali Koç: "Hakkımızı istiyoruz" - Son Dakika Spor
21:28 Ali Koç: "Kimseyi satmazsak, ancak kiralama yapabiliyoruz" - Son Dakika Spor
21:28 Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika Spor
20:57 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti - Son Dakika Spor
18:08 Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 21:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]