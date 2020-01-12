Futbol: TFF 2. Lig

Futbolda TFF 2. Lig'in 18. haftası yapılan 10 maçla sona erdi.
Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Elazığspor- Bayburt Özel İdare: 0-0
Piserro Kahramanmaraşspor- Uşakspor: 2-1
Ergene Velimeşespor- Sakaryaspor: 5-0
Niğde Anadolu- Etimesgut Belediyespor: 0-1
Kardemir Karabükspor- Sivas Belediyespor: 0-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Ankara Demirspor: 0-2
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Başkent Akademi: 1-4
Yılport Samsunspor- Gümüşhanespor: 3-0
1922 Konyaspor- Çorum FK: 1-0
Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0