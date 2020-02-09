Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları 2'si dışında sona erdi.
Beyaz Grup'ta dünkü Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve bugünkü Gümüşhanespor-Başkent Akademi karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TFF 2. Lig gruplarında bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor-Vanspor FK: 1-0
Ergene Velimeşespor- Etimesgut Belediyespor: 2-0
Uşakspor- Sivas Belediyespor: 4-0
Niğde Anadolu- Bayburt Özel İdare: 3-1
Kırşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 1-1
Bandırmaspor- Elazığspor: 3-0 (Hükmen)
Ankara Demirspor- Sakaryaspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor: 0-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Eyüpspor: 2-1
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-5
Yılport Samsunspor-Afjet Afyonspor: 2-0
1922 Konyaspor- Tarsus İdman Yurdu: 2-0
Zonguldak Kömürspor- Sancaktepe: 0-2