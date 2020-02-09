Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları 2'si dışında sona erdi.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları 2'si dışında sona erdi.

Beyaz Grup'ta dünkü Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve bugünkü Gümüşhanespor-Başkent Akademi karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig gruplarında bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Piserro Kahramanmaraşspor-Vanspor FK: 1-0

Ergene Velimeşespor- Etimesgut Belediyespor: 2-0

Uşakspor- Sivas Belediyespor: 4-0

Niğde Anadolu- Bayburt Özel İdare: 3-1

Kırşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 1-1

Bandırmaspor- Elazığspor: 3-0 (Hükmen)

Ankara Demirspor- Sakaryaspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor: 0-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Eyüpspor: 2-1

Beyaz Grup:

Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-5

Yılport Samsunspor-Afjet Afyonspor: 2-0

1922 Konyaspor- Tarsus İdman Yurdu: 2-0

Zonguldak Kömürspor- Sancaktepe: 0-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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