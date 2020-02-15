Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 23. haftası iki maç dışında sona erdi.

Ligde Kırmızı Grup'taki Vanspor FK- Ergene Velimeşespor ile Sivas Belediyespor- Ankara Demirspor müsabakaları elverişsiz hava ve saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig gruplarında bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Elazığspor- Niğde Anadolu: 0-3 (Hükmen)

GMG Kastamonuspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0

Bayburt Özel İdare- Kardemir Karabükspor: 3-0

Tuzlaspor-Bandırmaspor: 1-2

Sakaryaspor- Kırşehir Belediyespor: 3-0

Etimesgut Belediyespor- Uşakspor: 1-2

Eyüpspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-1

Beyaz Grup:

Sancaktepe-Hacettepe: 3-1

Çorum FK- Zonguldak Kömürspor: 2-2

Afjet Afyonspor-1922 Konyaspor: 4-0

GMG Kırklarelispor- Şanlıurfaspor: 2-1

İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-1

Başkent Akademi- Pendikspor: 1-1

Tarsus İdmanyurdu- Gümüşhanespor: 3-1

Manisa FK-Yılport Samsunspor: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler- Sarıyer: 2-1