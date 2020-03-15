Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde bu iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Uşakspor- Elazığspor: 3-0

Piserro Kahramanmaraşspor- Kırşehir Belediyespor: 0-1

Vanspor FK- Sakaryaspor: 0-1

Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 0-3

Kardemir Karabükspor- Niğde Anadolu: 0-1

Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor: 0-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor: 0-1

Beyaz Grup:

Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-7

Gümüşhanespor- İnegölspor: 0-0

1922 Konyaspor- Sancaktepe: 2-1

Yılport Samsunspor- Zonguldak Kömürspor: 2-2

Afjet Afyonspor- Çorum FK: 3-0

Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Tarsus İdman Yurdu- Manisa FK: 1-2