Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde bu iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Uşakspor- Elazığspor: 3-0

Piserro Kahramanmaraşspor- Kırşehir Belediyespor: 0-1

Vanspor FK- Sakaryaspor: 0-1

Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 0-3

Kardemir Karabükspor- Niğde Anadolu: 0-1

Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor: 0-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor: 0-1

Beyaz Grup:

Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-7

Gümüşhanespor- İnegölspor: 0-0

1922 Konyaspor- Sancaktepe: 2-1

Yılport Samsunspor- Zonguldak Kömürspor: 2-2

Afjet Afyonspor- Çorum FK: 3-0

Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Tarsus İdman Yurdu- Manisa FK: 1-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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