Futbol: TFF 2. Lig
6 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22, Kırmızı Grup'ta ise 23. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 3 karşılaşma tamamlandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22, Kırmızı Grup'ta ise 23. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 3 karşılaşma tamamlandı.
Gruplarda yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Başkent Akademi: 0-3
Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor: 2-0
Kırmızı Grup:
Vanspor FK- Ergene Velimeşespor: 2-1
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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