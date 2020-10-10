Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Anadolu Selçukspor'u 1-0 yendi.
Ahi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı her iki takımın karşılıklı ataklarıyla tamamlandı.
İkinci yarıda Anadolu Selçukspor Seydi Kayasoy, 69. dakikada kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
Kırşehir Belediyespor'dan Ali Kuçik, 86. dakikada attığı golle skoru 1-0'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca, Kırşehir Belediyespor, Anadolu Selçukspor maçında galip geldi.
Kırşehir Belediyespor, kazandığı bu maç ile puanını 6'ya yükseltti.
Karşılaşmayı, Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut ve yöneticiler izledi.
- Kaynak: AA
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