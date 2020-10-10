Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 2. Lig

10.10.2020 18:51
Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Anadolu Selçukspor'u 1-0 yendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Anadolu Selçukspor'u 1-0 yendi.

Ahi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı her iki takımın karşılıklı ataklarıyla tamamlandı.

İkinci yarıda Anadolu Selçukspor Seydi Kayasoy, 69. dakikada kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Kırşehir Belediyespor'dan Ali Kuçik, 86. dakikada attığı golle skoru 1-0'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca, Kırşehir Belediyespor, Anadolu Selçukspor maçında galip geldi.

Kırşehir Belediyespor, kazandığı bu maç ile puanını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmayı, Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut ve yöneticiler izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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