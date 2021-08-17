Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig 2021-2022 sezonunda ilk hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 5 Eylül Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup
15.30 Pazarspor- Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)
16.00 GMG Kastamonuspor- Pendikspor (Kastamonu Gazi)
16.00 Zonguldak Kömürspor-Akhisarspor (Stadı sonra açıklanacak)
16.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Tarsus İdman Yurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
16.30 Kırklarelispor- Nazilli Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
20.00 TECO Karacabey Belediyespor- Eskişehirspor (M. Fehmi Gerçeker)
20.00 Şanlıurfaspor- Ankara Demirspor (Şanlıurfa GAP)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler- Uşakspor (Diyarbakır)
20.00 Bucaspor 1928- Isparta 32 Spor (Stadı sonra açıklanacak)
Kırmızı Grup
15.30 Kahramanmaraşspor-Serik Belediyespor (Stadı sonra açıklanacak)
15.30 Sivas Belediyespor- Turgutluspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.30 Bayburt Özel İdare- Sakaryaspor (Bayburt Genç Osman)
15.30 Silahtaroğlu Vanspor- Adıyaman 1954 (Van Atatürk)
15.30 Hekimoğlu Trabzon- Etimesgut Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
16.30 Sarıyer- Ergene Velimeşespor (Sarıyer Yusuf Ziya Öniş)
16.30 Bodrumspor-Afjet Afyonspor (Bodrum İlçe)
16.30 Somaspor- Niğde Anadolu (Soma Atatürk)
20.00 Ankaraspor- İnegölspor (Osmanlı)
20.00 Çorum-Diyarbekirspor (Çorum Şehir)
Kaynak: AA
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