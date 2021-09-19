Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligin 3. haftasında bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Beyaz Grup:
Anagold 24Erzincanspor- Isparta 32Spor: 1-3
Pazarspor- Ankara Demirspor: 3-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Akhisarspor: 1-2
Zonguldak Kömürspor- Uşak Spor: 0-1
Kırklarelispor- Eskişehirspor: 3-2
Amed Sportif Faaliyetler - Nazilli Belediyespor: 1-0
Şanlıurfaspor-Teco Karacabey Belediyespor: 3-2
Bucaspor 1928- Pendikspor: 0-1
Kırmızı Grup:
Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor: 3-1
Sivas Belediyespor- Kahramanmaraşspor: 4-0
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Serik Belediyespor: 2-0
Somaspor-Afjet Afyonspor: 3-3
Bodrumspor-Ergene Velimeşespor: 3-0
İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2
Ankaraspor- Adıyaman 1954 Spor: 6-1
Çorum- Sakaryaspor: 0-0
Kaynak: AA
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