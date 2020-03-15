"Futbol: TFF 2. Lig" başlıklı haberimizdeki Yılport Samsunspor-Zonguldak Kömürspor maçının skoru... - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Futbol: TFF 2. Lig' başlıklı haberimizdeki Yılport Samsunspor-Zonguldak Kömürspor maçının skoru... - Son Dakika Spor

"Futbol: TFF 2. Lig" başlıklı haberimizdeki Yılport Samsunspor-Zonguldak Kömürspor maçının skoru...

15 dakika önce

TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.

TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.


Ligde bu iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Kırmızı Grup:


Uşakspor- Elazığspor: 3-0 (Hükmen)

Piserro Kahramanmaraşspor- Kırşehir Belediyespor: 0-1


Vanspor FK- Sakaryaspor: 0-1


Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 0-3


Kardemir Karabükspor- Niğde Anadolu: 0-1


Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor: 0-3


Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor: 0-1


Beyaz Grup:


Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-7


Gümüşhanespor- İnegölspor: 0-0


1922 Konyaspor- Sancaktepe: 2-1


Yılport Samsunspor- Zonguldak Kömürspor: 2-1

Afjet Afyonspor- Çorum FK: 3-0


Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0


Tarsus İdman Yurdu- Manisa FK: 1-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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