"Futbol: TFF 2. Lig" başlıklı haberimizdeki Yılport Samsunspor-Zonguldak Kömürspor maçının skoru...

TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde bu iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Uşakspor- Elazığspor: 3-0 (Hükmen)
Piserro Kahramanmaraşspor- Kırşehir Belediyespor: 0-1
Vanspor FK- Sakaryaspor: 0-1
Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 0-3
Kardemir Karabükspor- Niğde Anadolu: 0-1
Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor: 0-3
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor: 0-1
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-7
Gümüşhanespor- İnegölspor: 0-0
1922 Konyaspor- Sancaktepe: 2-1
Yılport Samsunspor- Zonguldak Kömürspor: 2-1
Afjet Afyonspor- Çorum FK: 3-0
Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0