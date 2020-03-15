"Futbol: TFF 2. Lig" başlıklı haberimizdeki Yılport Samsunspor-Zonguldak Kömürspor maçının skoru...

TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.



Ligde bu iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Kırmızı Grup:



Uşakspor- Elazığspor: 3-0 (Hükmen)

Piserro Kahramanmaraşspor- Kırşehir Belediyespor: 0-1



Vanspor FK- Sakaryaspor: 0-1



Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 0-3



Kardemir Karabükspor- Niğde Anadolu: 0-1



Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor: 0-3



Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor: 0-1



Beyaz Grup:



Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-7



Gümüşhanespor- İnegölspor: 0-0



1922 Konyaspor- Sancaktepe: 2-1



Yılport Samsunspor- Zonguldak Kömürspor: 2-1

Afjet Afyonspor- Çorum FK: 3-0



Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0



Tarsus İdman Yurdu- Manisa FK: 1-2