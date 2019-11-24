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Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, konuğu Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, konuğu Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti.

Mümin Özkasap Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı Dilaver Güçlü'nün 3. dakikada attığı gol ile Manisa Futbol Kulübü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Karşılaşmanın ikinci yarısında, Manisa Futbol Kulübü'nün deneyimli futbolcusu Serdar Deliktaş, 64. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

90+1. dakikada Sinan Kurumuş'un attığı golle sahadan 3-0 galip ayrılan Manisa Futbol Kulübü, bu sonuçla en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un önünde 6 puan farkla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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