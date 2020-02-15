Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Salih Mazlum

Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu, Ümit Kurt, Erhan Kara, Umut Kaya (Dk. 66 Zahit Fındık), Ali Çamdalı, (Dk. 77 Oğuz Kocabal), Nizamettin Çalışkan, Sertaç Çam, Dilaver Güçlü, (Dk. 46 Sinan Kurumuş), Serdar Deliktaş

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Recep Burak Yılmaz, Ercan Yazıcı (Dk. 46 Erkam Reşmen), Guido Koçer, Ferhat Çulcuoğlu, Muhsin Yıldırım (Dk. 59 İbrahim Halil Çolak), Burak Çalık, Gökhan Alsan, Bahattin Köse (Dk. 83 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 57 Erhan Kara (kendi kalesine), Dk. 74 Burak Çalık, Dk. 64 Bahattin Köse (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Sinan Kurumuş (Manisa Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Guido Koçer, Ferhat Çulcuoğlu, Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Umut Kaya, Erman Bulucu, Mehmet Yılmaz (Manisa Futbol Kulübü)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Bu arada karşılaşmadan elde edilen bilet geliri, Manisa'daki depremzedelere yardım olarak bağışlanacak.