Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup

17 dakika önce

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Zorbay Küçük, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Salih MazlumManisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu, Ümit Kurt, Erhan Kara, Umut Kaya (Dk. 66 Zahit Fındık), Ali Çamdalı, (Dk. 77 Oğuz Kocabal), Nizamettin Çalışkan, Sertaç Çam, Dilaver Güçlü, (Dk.

Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup, System.String[]

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Salih Mazlum

Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu, Ümit Kurt, Erhan Kara, Umut Kaya (Dk. 66 Zahit Fındık), Ali Çamdalı, (Dk. 77 Oğuz Kocabal), Nizamettin Çalışkan, Sertaç Çam, Dilaver Güçlü, (Dk. 46 Sinan Kurumuş), Serdar Deliktaş

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Recep Burak Yılmaz, Ercan Yazıcı (Dk. 46 Erkam Reşmen), Guido Koçer, Ferhat Çulcuoğlu, Muhsin Yıldırım (Dk. 59 İbrahim Halil Çolak), Burak Çalık, Gökhan Alsan, Bahattin Köse (Dk. 83 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 57 Erhan Kara (kendi kalesine), Dk. 74 Burak Çalık, Dk. 64 Bahattin Köse (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Sinan Kurumuş (Manisa Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Guido Koçer, Ferhat Çulcuoğlu, Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Umut Kaya, Erman Bulucu, Mehmet Yılmaz (Manisa Futbol Kulübü)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Bu arada karşılaşmadan elde edilen bilet geliri, Manisa'daki depremzedelere yardım olarak bağışlanacak.

Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu, Erhan Kara, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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