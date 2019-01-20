Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Grupta 18. haftanın müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TUZLASPOR
|18
|12
|4
|2
|35
|8
|27
|40
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|18
|10
|6
|2
|35
|23
|12
|36
|3.
|ŞANLIURFASPOR
|18
|10
|5
|3
|25
|19
|6
|35
|4.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|18
|10
|4
|4
|32
|20
|12
|34
|5.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|18
|9
|6
|3
|30
|11
|19
|33
|6.
|PENDİKSPOR
|18
|8
|5
|5
|27
|24
|3
|29
|7.
|TARSUS İDMANYURDU
|18
|7
|6
|5
|27
|24
|3
|27
|8.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|18
|6
|5
|7
|21
|24
|-3
|23
|9.
|KIRKLARELİSPOR
|18
|6
|4
|8
|22
|23
|-1
|22
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|18
|6
|4
|8
|20
|24
|-4
|22
|11.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|18
|5
|6
|7
|21
|26
|-5
|21
|12.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|5
|5
|8
|18
|24
|-6
|20
|13.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|18
|5
|5
|8
|16
|23
|-7
|20
|14.
|BAK SPOR
|18
|4
|7
|7
|18
|29
|-11
|19
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|18
|3
|8
|7
|23
|31
|-8
|17
|16.
|FETHİYESPOR
|18
|2
|9
|7
|17
|25
|-8
|15
|17.
|TOKATSPOR
|18
|2
|6
|10
|13
|26
|-13
|12
|18.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|18
|2
|5
|11
|19
|35
|-16
|11
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: AA
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