Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Grupta 18. haftanın müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. TUZLASPOR18 12 4 2 35 8 27 40
2. MENEMEN BELEDİYESPOR18 10 6 2 35 23 12 36
3. ŞANLIURFASPOR18 10 5 3 25 19 6 35
4. FATİH KARAGÜMRÜK18 10 4 4 32 20 12 34
5. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR18 9 6 3 30 11 19 33
6. PENDİKSPOR18 8 5 5 27 24 3 29
7. TARSUS İDMANYURDU18 7 6 5 27 24 3 27
8. ETİMESGUT BELEDİYESPOR18 6 5 7 21 24 -3 23
9. KIRKLARELİSPOR18 6 4 8 22 23 -1 22
10. SİVAS BELEDİYESPOR18 6 4 8 20 24 -4 22
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR18 5 6 7 21 26 -5 21
12. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ18 5 5 8 18 24 -6 20
13. KAHRAMANMARAŞSPOR18 5 5 8 16 23 -7 20
14. BAK SPOR18 4 7 7 18 29 -11 19
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR18 3 8 7 23 31 -8 17
16. FETHİYESPOR18 2 9 7 17 25 -8 15
17. TOKATSPOR18 2 6 10 13 26 -13 12
18. BANDIRMASPOR BALTOK18 2 5 11 19 35 -16 11

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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