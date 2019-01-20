Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta tamamlandı.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta tamamlandı.

İlk yarıyı lider kapatan Sakaryaspor, evinde Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalırken, takipçisi Sarıyer, Manisaspor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Sarıyer, Beyaz Grup'ta liderliğe yükseldi.

Grupta 18. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TFF 2. Lig

Grup Beyaz

TakımlarOGBMAYAVP


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1. SARIYER18 12 5 1 32 17 15 41
2. SAKARYASPOR18 12 4 2 35 16 19 40
3. KEÇİÖRENGÜCÜ18 11 5 2 32 18 14 38
4. YILPORT SAMSUNSPOR18 11 4 3 30 16 14 37
5. KASTAMONUSPOR 196618 11 3 4 35 15 20 36
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR18 9 4 5 31 15 16 31
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR18 9 2 7 25 25 0 29
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER18 8 3 7 24 17 7 27
9. UTAŞ UŞAKSPOR18 5 8 5 18 14 4 23
10. İNEGÖLSPOR18 6 5 7 20 22 -2 23
11. EYÜPSPOR18 5 6 7 17 20 -3 21
12. HACETTEPE18 5 5 8 27 32 -5 20
13. GÜMÜŞHANESPOR18 3 9 6 19 22 -3 18
14. NİĞDE ANADOLU18 4 6 8 19 24 -5 18
15. BAYRAMPAŞA18 2 7 9 8 22 -14 13
16. ANKARA DEMİRSPOR18 2 4 12 18 28 -10 10
17. MANİSASPOR18 2 2 14 15 49 -34 -7
18. GAZİANTEPSPOR18 3 2 13 11 44 -33 -16



Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 27 puanı silindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:45 Kaynak: AA

Sakaryaspor, Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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