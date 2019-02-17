Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor
'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi.
Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|TUZLASPOR
|22
|14
|4
|4
|44
|13
|31
|46
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|22
|13
|7
|2
|48
|26
|22
|46
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|22
|12
|4
|6
|36
|24
|12
|40
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|10
|8
|4
|37
|17
|20
|38
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|22
|10
|6
|6
|27
|24
|3
|36
|6.
|PENDİKSPOR
|22
|9
|6
|7
|32
|28
|4
|33
|7.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|9
|6
|7
|30
|26
|4
|33
|8.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|7
|8
|7
|24
|27
|-3
|29
|9.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|8
|5
|9
|26
|30
|-4
|29
|10.
|TARSUS İDMANYURDU
|22
|7
|7
|8
|29
|36
|-7
|28
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|22
|7
|6
|9
|21
|27
|-6
|27
|12.
|BAK SPOR
|22
|6
|9
|7
|23
|32
|-9
|27
|13.
|KIRKLARELİSPOR
|22
|6
|6
|10
|25
|30
|-5
|24
|14.
|FETHİYESPOR
|22
|4
|10
|8
|24
|28
|-4
|22
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|22
|4
|10
|8
|30
|38
|-8
|22
|16.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|5
|5
|12
|19
|41
|-22
|20
|17.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|22
|4
|6
|12
|24
|38
|-14
|18
|18.
|TOKATSPOR
|22
|2
|9
|11
|16
|30
|-14
|15
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:48 Kaynak: AA
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