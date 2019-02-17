Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi.

Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TUZLASPOR22 14 4 4 44 13 31 46
2. MENEMEN BELEDİYESPOR22 13 7 2 48 26 22 46
3. FATİH KARAGÜMRÜK22 12 4 6 36 24 12 40
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR22 10 8 4 37 17 20 38
5. ŞANLIURFASPOR22 10 6 6 27 24 3 36
6. PENDİKSPOR22 9 6 7 32 28 4 33
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR22 9 6 7 30 26 4 33
8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR22 7 8 7 24 27 -3 29
9. SİVAS BELEDİYESPOR22 8 5 9 26 30 -4 29
10. TARSUS İDMANYURDU22 7 7 8 29 36 -7 28
11. KAHRAMANMARAŞSPOR22 7 6 9 21 27 -6 27
12. BAK SPOR22 6 9 7 23 32 -9 27
13. KIRKLARELİSPOR22 6 6 10 25 30 -5 24
14. FETHİYESPOR22 4 10 8 24 28 -4 22
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR22 4 10 8 30 38 -8 22
16. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ22 5 5 12 19 41 -22 20
17. BANDIRMASPOR BALTOK22 4 6 12 24 38 -14 18
18. TOKATSPOR22 2 9 11 16 30 -14 15


»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:48 Kaynak: AA

Menemen Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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