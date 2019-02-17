Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

48 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta mücadelesinin kapanış maçında Sakaryaspor, Manisaspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta mücadelesinin kapanış maçında Sakaryaspor, Manisaspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta 22. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

TakımlarOGBMAYAVP
1. SAKARYASPOR22 14 6 2 40 19 21 48
2. SARIYER22 14 6 2 39 20 19 48
3. KEÇİÖRENGÜCÜ22 14 5 3 37 20 17 47
4. YILPORT SAMSUNSPOR22 14 4 4 34 18 16 46
5. KASTAMONUSPOR 196622 13 3 6 40 18 22 42
6. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR22 11 3 8 35 28 7 36
7. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR22 10 5 7 33 19 14 35
8. İNEGÖLSPOR22 10 5 7 28 24 4 35
9. AMED SPORTİF FAALİYETLER22 10 4 8 29 21 8 34
10. NİĞDE ANADOLU22 7 7 8 30 27 3 28
11. UTAŞ UŞAKSPOR22 6 9 7 24 18 6 27
12. EYÜPSPOR22 6 6 10 21 27 -6 24
13. GÜMÜŞHANESPOR22 4 10 8 22 28 -6 22
14. HACETTEPE22 5 7 10 29 37 -8 22
15. ANKARA DEMİRSPOR22 4 4 14 21 34 -13 16
16. BAYRAMPAŞA22 2 8 12 11 29 -18 14
17. MANİSASPOR22 3 2 17 20 61 -41 -4
18. GAZİANTEPSPOR22 3 2 17 11 56 -45 -25



Not: Manisaspor'un 15, bir alt lige düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:06 Kaynak: AA

Manisaspor, Sakaryaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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