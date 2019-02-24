Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
17 dakika önce
TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ilk sırayı devraldı.
TFF
2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ilk sırayı devraldı.
Ligde yapılan 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tarsus İdmanyurdu
'nu deplasmanda 3-0 yenen Tuzlaspor, 49 puan ve averajla Menemen Belediyespor
'un önünde liderliğini devam ettirdi.
Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Sakaryaspor
, deplasmanda Niğde
Anadolu'ya 1-0 mağlup oldu ve 48 puanda kaldı. Ankara Demirspor
'u 4-1 yenen Keçiörengücü, puanını 50'ye çıkararak liderliğe yükseldi. Sakaryaspor üçüncü sıraya gerilerken, İnegölspor
'u 3-0 yenen Yılport Samsunspor
ikinciliğe çıktı.
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TUZLASPOR
|23
|15
|4
|4
|47
|13
|34
|49
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|23
|14
|7
|2
|50
|27
|23
|49
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|13
|4
|6
|38
|25
|13
|43
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|10
|9
|4
|38
|18
|20
|39
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|23
|10
|6
|7
|29
|27
|2
|36
|6.
|PENDİKSPOR
|23
|9
|7
|7
|33
|29
|4
|34
|7.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|23
|9
|6
|8
|30
|27
|3
|33
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|23
|9
|5
|9
|29
|31
|-2
|32
|9.
|BAK SPOR
|23
|7
|9
|7
|26
|34
|-8
|30
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|23
|7
|8
|8
|25
|29
|-4
|29
|11.
|TARSUS İDMANYURDU
|23
|7
|7
|9
|29
|39
|-10
|28
|12.
|KIRKLARELİSPOR
|23
|7
|6
|10
|30
|30
|0
|27
|13.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|23
|7
|6
|10
|22
|30
|-8
|27
|14.
|FETHİYESPOR
|23
|4
|10
|9
|25
|30
|-5
|22
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|23
|4
|10
|9
|30
|43
|-13
|22
|16.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|23
|5
|6
|12
|25
|38
|-13
|21
|17.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|5
|5
|13
|20
|44
|-24
|20
|18.
|TOKATSPOR
|23
|3
|9
|11
|19
|31
|-12
|18
- Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|15
|5
|3
|41
|21
|20
|50
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|15
|4
|4
|37
|18
|19
|49
|3.
|SAKARYASPOR
|23
|14
|6
|3
|40
|20
|20
|48
|4.
|SARIYER
|23
|14
|6
|3
|40
|22
|18
|48
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|23
|14
|3
|6
|41
|18
|23
|45
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|23
|10
|6
|7
|35
|21
|14
|36
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|23
|11
|3
|9
|35
|29
|6
|36
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|10
|5
|8
|31
|23
|8
|35
|9.
|İNEGÖLSPOR
|23
|10
|5
|8
|28
|27
|1
|35
|10.
|NİĞDE ANADOLU
|23
|8
|7
|8
|31
|27
|4
|31
|11.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|23
|6
|10
|7
|26
|20
|6
|28
|12.
|EYÜPSPOR
|23
|7
|6
|10
|23
|28
|-5
|27
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|23
|4
|11
|8
|24
|30
|-6
|23
|14.
|HACETTEPE
|23
|5
|8
|10
|31
|39
|-8
|23
|15.
|BAYRAMPAŞA
|23
|3
|8
|12
|14
|29
|-15
|17
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|23
|4
|4
|15
|22
|38
|-16
|16
|17.
|MANİSASPOR
|23
|3
|3
|17
|22
|63
|-41
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|23
|3
|2
|18
|11
|59
|-48
|-25
Not: Ligde Manisaspor
'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor
'un ise 36 puanı silindi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:18 Kaynak: AA
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