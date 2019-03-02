Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
20 dakika önce
TFF 2. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Tuzlaspor, deplasmanda Fethiyespor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen ikinci Menemen Belediyespor'un Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilmesiyle liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yendi ve puanını 53'e çıkararak liderlik koltuğunu muhafaza etti.
Gruplarda 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TUZLASPOR
|24
|15
|5
|4
|47
|13
|34
|50
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|24
|14
|7
|3
|51
|31
|20
|49
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|14
|4
|6
|40
|26
|14
|46
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|11
|9
|4
|41
|18
|23
|42
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|24
|11
|6
|7
|31
|27
|4
|39
|6.
|PENDİKSPOR
|24
|9
|8
|7
|34
|30
|4
|35
|7.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|9
|6
|9
|30
|29
|1
|33
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|24
|9
|6
|9
|30
|32
|-2
|33
|9.
|BAK SPOR
|24
|7
|10
|7
|27
|35
|-8
|31
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|24
|7
|9
|8
|25
|29
|-4
|30
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|24
|8
|6
|10
|26
|31
|-5
|30
|12.
|TARSUS İDMANYURDU
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|-10
|29
|13.
|KIRKLARELİSPOR
|24
|7
|6
|11
|31
|32
|-1
|27
|14.
|FETHİYESPOR
|24
|4
|11
|9
|25
|30
|-5
|23
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|24
|4
|11
|9
|31
|44
|-13
|23
|16.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|24
|5
|6
|13
|25
|41
|-16
|21
|17.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|5
|6
|13
|20
|44
|-24
|21
|18.
|TOKATSPOR
|24
|3
|10
|11
|20
|32
|-12
|19
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|16
|5
|3
|43
|22
|21
|53
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|24
|16
|4
|4
|40
|18
|22
|52
|3.
|SARIYER
|24
|15
|6
|3
|41
|22
|19
|51
|4.
|SAKARYASPOR
|24
|14
|7
|3
|41
|21
|20
|49
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|24
|15
|3
|6
|42
|18
|24
|48
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|24
|11
|6
|7
|37
|22
|15
|39
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|24
|12
|3
|9
|39
|32
|7
|39
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|10
|6
|8
|32
|24
|8
|36
|9.
|İNEGÖLSPOR
|24
|10
|5
|9
|29
|29
|0
|35
|10.
|NİĞDE ANADOLU
|24
|8
|7
|9
|31
|28
|3
|31
|11.
|EYÜPSPOR
|24
|8
|6
|10
|26
|28
|-2
|30
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|24
|6
|10
|8
|27
|22
|5
|28
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|24
|5
|11
|8
|28
|30
|-2
|26
|14.
|HACETTEPE
|24
|5
|8
|11
|31
|42
|-11
|23
|15.
|BAYRAMPAŞA
|24
|3
|8
|13
|17
|33
|-16
|17
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|24
|4
|4
|16
|22
|39
|-17
|16
|17.
|MANİSASPOR
|24
|3
|3
|18
|22
|67
|-45
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|24
|3
|2
|19
|11
|62
|-51
|-25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:34 Kaynak: AA
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