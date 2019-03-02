Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

20 dakika önce

TFF 2. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Tuzlaspor, deplasmanda Fethiyespor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen ikinci Menemen Belediyespor'un Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilmesiyle liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yendi ve puanını 53'e çıkararak liderlik koltuğunu muhafaza etti.

Gruplarda 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. TUZLASPOR24 15 5 4 47 13 34 50
2. MENEMEN BELEDİYESPOR24 14 7 3 51 31 20 49
3. FATİH KARAGÜMRÜK24 14 4 6 40 26 14 46
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR24 11 9 4 41 18 23 42
5. ŞANLIURFASPOR24 11 6 7 31 27 4 39
6. PENDİKSPOR24 9 8 7 34 30 4 35
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR24 9 6 9 30 29 1 33
8. SİVAS BELEDİYESPOR24 9 6 9 30 32 -2 33
9. BAK SPOR24 7 10 7 27 35 -8 31
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR24 7 9 8 25 29 -4 30
11. KAHRAMANMARAŞSPOR24 8 6 10 26 31 -5 30
12. TARSUS İDMANYURDU24 7 8 9 30 40 -10 29
13. KIRKLARELİSPOR24 7 6 11 31 32 -1 27
14. FETHİYESPOR24 4 11 9 25 30 -5 23
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR24 4 11 9 31 44 -13 23
16. BANDIRMASPOR BALTOK24 5 6 13 25 41 -16 21
17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ24 5 6 13 20 44 -24 21
18. TOKATSPOR24 3 10 11 20 32 -12 19


Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. KEÇİÖRENGÜCÜ24 16 5 3 43 22 21 53
2. YILPORT SAMSUNSPOR24 16 4 4 40 18 22 52
3. SARIYER24 15 6 3 41 22 19 51
4. SAKARYASPOR24 14 7 3 41 21 20 49
5. KASTAMONUSPOR 196624 15 3 6 42 18 24 48
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR24 11 6 7 37 22 15 39
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR24 12 3 9 39 32 7 39
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER24 10 6 8 32 24 8 36
9. İNEGÖLSPOR24 10 5 9 29 29 0 35
10. NİĞDE ANADOLU24 8 7 9 31 28 3 31
11. EYÜPSPOR24 8 6 10 26 28 -2 30
12. UTAŞ UŞAKSPOR24 6 10 8 27 22 5 28
13. GÜMÜŞHANESPOR24 5 11 8 28 30 -2 26
14. HACETTEPE24 5 8 11 31 42 -11 23
15. BAYRAMPAŞA24 3 8 13 17 33 -16 17
16. ANKARA DEMİRSPOR24 4 4 16 22 39 -17 16
17. MANİSASPOR24 3 3 18 22 67 -45 -3
18. GAZİANTEPSPOR24 3 2 19 11 62 -51 -25

Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:34 Kaynak: AA

Fethiyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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