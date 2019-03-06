Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları tamamlanırken, Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları tamamlanırken, Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.
Ligde günün son maçında Yılport Samsunspor
, Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 yendi.
TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|17
|5
|3
|46
|22
|24
|56
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|25
|17
|4
|4
|43
|19
|24
|55
|3.
|SARIYER
|25
|16
|6
|3
|45
|22
|23
|54
|4.
|SAKARYASPOR
|25
|15
|7
|3
|44
|21
|23
|52
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|25
|16
|3
|6
|45
|19
|26
|51
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|25
|12
|6
|7
|38
|22
|16
|42
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|25
|12
|3
|10
|40
|35
|5
|39
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|10
|6
|9
|33
|26
|7
|36
|9.
|İNEGÖLSPOR
|25
|10
|5
|10
|29
|33
|-4
|35
|10.
|NİĞDE ANADOLU
|25
|9
|7
|9
|33
|29
|4
|34
|11.
|EYÜPSPOR
|25
|8
|7
|10
|27
|29
|-2
|31
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|25
|6
|11
|8
|28
|23
|5
|29
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|25
|5
|11
|9
|28
|33
|-5
|26
|14.
|HACETTEPE
|25
|6
|8
|11
|34
|42
|-8
|26
|15.
|BAYRAMPAŞA
|25
|3
|8
|14
|18
|36
|-18
|17
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|25
|4
|4
|17
|22
|42
|-20
|16
|17.
|MANİSASPOR
|25
|3
|3
|19
|22
|68
|-46
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|25
|3
|2
|20
|11
|65
|-54
|-25
Not: Manisaspor
'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor
'un ise 36 puanı silinmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:30 Kaynak: AA
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