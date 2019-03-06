Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları tamamlanırken, Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları tamamlanırken, Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.

Ligde günün son maçında Yılport Samsunspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 yendi.

TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. KEÇİÖRENGÜCÜ25 17 5 3 46 22 24 56
2. YILPORT SAMSUNSPOR25 17 4 4 43 19 24 55
3. SARIYER25 16 6 3 45 22 23 54
4. SAKARYASPOR25 15 7 3 44 21 23 52
5. KASTAMONUSPOR 196625 16 3 6 45 19 26 51
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR25 12 6 7 38 22 16 42
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR25 12 3 10 40 35 5 39
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER25 10 6 9 33 26 7 36
9. İNEGÖLSPOR25 10 5 10 29 33 -4 35
10. NİĞDE ANADOLU25 9 7 9 33 29 4 34
11. EYÜPSPOR25 8 7 10 27 29 -2 31
12. UTAŞ UŞAKSPOR25 6 11 8 28 23 5 29
13. GÜMÜŞHANESPOR25 5 11 9 28 33 -5 26
14. HACETTEPE25 6 8 11 34 42 -8 26
15. BAYRAMPAŞA25 3 8 14 18 36 -18 17
16. ANKARA DEMİRSPOR25 4 4 17 22 42 -20 16
17. MANİSASPOR25 3 3 19 22 68 -46 -3
18. GAZİANTEPSPOR25 3 2 20 11 65 -54 -25

Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:30 Kaynak: AA

Bodrum, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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