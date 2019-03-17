Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
21 dakika önce
TFF 2. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.
TFF
2. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.
Kırmızı Grup'ta evinde Kırklarelispor
'u 1-0 mağlup eden Menemen Belediyespor
, liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta 27. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Keçiörengücü, evinde Kastamonuspor
1966 ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 mağlup eden Sarıyer
, averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Bu grupta Ankara Demirspor
'a evinde 2-1 yenilen Manisaspor
, ligden düşen ikinci takım oldu.
Gruplarda 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|27
|17
|7
|3
|57
|32
|25
|58
|2.
|TUZLASPOR
|27
|16
|6
|5
|51
|16
|35
|54
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|16
|4
|7
|42
|28
|14
|52
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|13
|10
|4
|48
|22
|26
|49
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|27
|13
|7
|7
|37
|29
|8
|46
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|27
|11
|6
|10
|33
|31
|2
|39
|7.
|PENDİKSPOR
|27
|10
|8
|9
|38
|37
|1
|38
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|27
|9
|7
|11
|32
|38
|-6
|34
|9.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|27
|9
|7
|11
|27
|34
|-7
|34
|10.
|BAK SPOR
|27
|8
|10
|9
|31
|39
|-8
|34
|11.
|KIRKLARELİSPOR
|27
|9
|6
|12
|36
|34
|2
|33
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|27
|8
|9
|10
|28
|34
|-6
|33
|13.
|TARSUS İDMANYURDU
|27
|8
|9
|10
|34
|42
|-8
|33
|14.
|FETHİYESPOR
|27
|5
|13
|9
|28
|32
|-4
|28
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|27
|7
|6
|14
|31
|45
|-14
|27
|16.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|27
|4
|11
|12
|34
|51
|-17
|23
|17.
|TOKATSPOR
|27
|4
|10
|13
|22
|35
|-13
|22
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|5
|7
|15
|24
|53
|-29
|22
- Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SARIYER
|27
|18
|6
|3
|51
|23
|28
|60
|2.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|18
|6
|3
|48
|22
|26
|60
|3.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|27
|18
|4
|5
|45
|20
|25
|58
|4.
|KASTAMONUSPOR 1966
|27
|17
|4
|6
|46
|19
|27
|55
|5.
|SAKARYASPOR
|27
|16
|7
|4
|46
|22
|24
|55
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|27
|13
|6
|8
|40
|24
|16
|45
|7.
|İNEGÖLSPOR
|27
|12
|5
|10
|33
|34
|-1
|41
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|11
|7
|9
|35
|27
|8
|40
|9.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|27
|12
|3
|12
|41
|40
|1
|39
|10.
|EYÜPSPOR
|27
|9
|7
|11
|34
|33
|1
|34
|11.
|NİĞDE ANADOLU
|27
|9
|7
|11
|34
|34
|0
|34
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|27
|6
|12
|9
|31
|27
|4
|30
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|27
|6
|12
|9
|31
|33
|-2
|30
|14.
|HACETTEPE
|27
|7
|8
|12
|37
|44
|-7
|29
|15.
|ANKARA DEMİRSPOR
|27
|5
|5
|17
|26
|45
|-19
|20
|16.
|BAYRAMPAŞA
|27
|4
|8
|15
|20
|39
|-19
|20
|17.
|MANİSASPOR
|27
|3
|3
|21
|25
|77
|-52
|-3
| 18.
| GAZİANTEPSPOR
| 27
| 3
| 2
| 22
| 11
| 71
| -60
| -25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor
'un ise 36 puanı silinmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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