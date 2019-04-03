Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
1 saat önce
TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.
Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.
Gruplarda 29. hafta sonunda puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|29
|18
|7
|4
|66
|35
|31
|61
|2.
|TUZLASPOR
|29
|16
|8
|5
|55
|20
|35
|56
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|17
|4
|8
|45
|32
|13
|55
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|29
|14
|10
|5
|52
|23
|29
|52
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|29
|14
|8
|7
|40
|29
|11
|50
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|29
|13
|6
|10
|38
|33
|5
|45
|7.
|PENDİKSPOR
|29
|12
|8
|9
|43
|37
|6
|44
|8.
|KIRKLARELİSPOR
|29
|10
|7
|12
|39
|35
|4
|37
|9.
|KAHRAMANMARAŞPOR
|29
|10
|7
|12
|32
|38
|-6
|37
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|29
|10
|7
|12
|36
|45
|-9
|37
|11.
|TARSUS İDMANYURDU
|29
|9
|9
|11
|39
|45
|-6
|36
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|29
|9
|9
|11
|29
|37
|-8
|36
|13.
|BAK SPOR
|29
|8
|11
|10
|34
|49
|-15
|35
|14.
|FETHİYESPOR
|29
|5
|13
|11
|28
|35
|-7
|28
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|29
|7
|7
|15
|36
|51
|-15
|28
|16.
|TOKATSPOR
|29
|5
|10
|14
|23
|37
|-14
|25
|17.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|29
|4
|13
|12
|37
|54
|-17
|25
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|5
|6
|18
|23
|60
|-37
|21
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-----------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|19
|7
|3
|53
|23
|30
|64
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|29
|19
|5
|5
|48
|21
|27
|62
|3.
|KASTAMONUSPOR 1966
|29
|19
|4
|6
|51
|20
|31
|61
|4.
|SARIYER
|29
|18
|6
|5
|51
|27
|24
|60
|5.
|SAKARYASPOR
|29
|17
|8
|4
|49
|23
|26
|59
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|29
|13
|7
|9
|42
|28
|14
|46
|7.
|İNEGÖLSPOR
|29
|13
|5
|11
|39
|38
|1
|44
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|29
|12
|7
|10
|39
|32
|7
|43
|9.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|29
|12
|4
|13
|43
|43
|0
|40
|10.
|EYÜPSPOR
|29
|10
|8
|11
|38
|35
|3
|38
|11.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|29
|8
|12
|9
|36
|28
|8
|36
|12.
|NİĞDE ANADOLU
|29
|9
|8
|12
|35
|37
|-2
|35
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|29
|7
|13
|9
|35
|35
|0
|34
|14.
|HACETTEPE
|29
|7
|9
|13
|39
|48
|-9
|30
|15.
|BAYRAMPAŞA
|29
|5
|8
|16
|22
|43
|-21
|23
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|29
|5
|6
|18
|28
|48
|-20
|21
|17.
|MANİSASPOR
|29
|4
|3
|22
|29
|82
|-53
|0
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|29
|3
|2
|24
|11
|77
|-66
|-25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:01 Kaynak: AA
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