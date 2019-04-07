Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

13 dakika önce

TFF 2. Lig'de tamamlanan 30. hafta maçlarının ardından Kırmızı ve Beyaz Grup'ta liderler değişmedi.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig'de tamamlanan 30. hafta maçlarının ardından Kırmızı ve Beyaz Grup'ta liderler değişmedi.

Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 5-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta ise konuk ettiği Niğde Anadolu'yu 5-0 mağlup eden Keçiörengücü, 30. haftayı da lider olarak tamamladı.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. MENEMEN BELEDİYESPOR3018 7 567 40 27 61
2. TUZLASPOR3016 9 5 55 20 35 57
3. FATİH KARAGÜMRÜK30 17 5 8 45 32 13 56
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR30 15 10 5 57 24 33 55
5. ŞANLIURFASPOR30 14 9 7 40 29 11 51
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR30 13 710 38 33 5 46
7. PENDİKSPOR30 12 9 9 45 39 6 45
8. KIRKLARELİSPOR

30 11 7 12 41 35 6 40
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR30 10 9 11 33 38 -5 39
10. KAHRAMANMARAŞSPOR3010 7 13 32 40 -8 37
11. SİVAS BELEDİYESPOR30 10 7 13 37 49 -12 37
12. TARSUS İDMANYURDU30 9 9 12 39 48 -9 36
13. BAK SPOR30 8 12 10 35 50 -15 36
14. BANDIRMASPOR BALTOK30 8 7 15 40 51 -11 31
15. FETHİYESPOR30 5 14 11 29 36 -7 29
16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR30 5 13 12 40 54 -14 28
17. TOKATSPOR305 11 14 25 39 -14 26
18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ305 6 19 23 64 -41 21



Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KEÇİÖRENGÜCÜ30 207358233567
2. KASTAMONUSPOR 196630 204653213264
3. YILPORT SAMSUNSPOR30 196549222763
4. SAKARYASPOR30 188452232962
5. SARIYER30 187552282461
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR30 138945311447
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER30 13 7 10 4133 8 46
8. İNEGÖLSPOR30 13 5 12 40 40 0 44
9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR30 13 4 13 45 43 2 43
10. EYÜPSPOR30 10 9 11 41 38 3 39
11. UTAŞ UŞAKSPOR30 8 12 10 37 30 7 36
12. NİĞDE ANADOLU30 9 8 13 35 42 -7 35
13. GÜMÜŞHANESPOR307 13 10 35 36 -1 34
14. HACETTEPE30 7 9 14 40 51 -11 30
15. BAYRAMPAŞA306 8 16 25 44 -19 26
16. ANKARA DEMİRSPOR30 6 6 18 29 48 -19 24
17. MANİSASPOR30 4 3 23 29 84 -55 0
18. GAZİANTEPSPOR30 3 2 25 11 80 -69 -25



Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:10 Kaynak: AA

Niğde, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı Rıdvan Dilmen: Yıldırım Demirören TFF Başkanlığına Aday Olabilir Fenerbahçe, Ankaragücü ile 1-1 Berabere Kaldı Fenerbahçeli Oyunculardan Mete Kalkavan'a Penaltı Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:23:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]