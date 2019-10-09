Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.
Ligde 7. haftayı Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor lider tamamladı.
Haftanın sonuçları
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor-Hacettepe: 0-0
Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0
Manisa Futbol Kulübü-1922 Konyaspor: 6-2
Sancaktepe Futbol Kulübü-Hekimoğlu Trabzon: 4-1
İnegölspor-Şanlıurfaspor: 4-0
Yeni Çorumspor-Başkent Akademi: 3-2
Tarsus İdmanyurdu-Pendikspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 0-0
Ajfet Afyonspor-Gümüşhanespor: 3-2
Kırmızı Grup:
Bayburt Grup Özel İdare-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Vanspor-Uşakspor: 1-2
Birevim Elazığspor-Kardemir Karabükspor: 2-3
Etimesgut Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-2
Kırşehir Belediyespor-Bandırmaspor: 2-2
Kastamonuspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Eyüpspor-Ergene Velimeşespor: 0-0
Tuzlaspor-Niğde Anadolu: 2-0
Sakaryaspor-Sivas Belediyespor: 1-0
Puan durumları
Ligde 7. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup:
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|VANSPOR
|7
|5
|1
|1
|15
|5
|10
|16
|2.
|TUZLASPOR
|7
|5
|1
|1
|12
|2
|10
|16
|3.
|BANDIRMASPOR
|7
|3
|4
|0
|13
|9
|4
|13
|4.
|ANKARA DEMİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|10
|7
|3
|13
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|7
|4
|0
|3
|14
|6
|8
|12
|6.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|7
|3
|3
|1
|13
|7
|6
|12
|7.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|7
|3
|2
|2
|9
|7
|2
|11
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|7
|3
|1
|3
|5
|5
|0
|10
|9.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|-1
|10
|10.
|UŞAKSPOR
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|-1
|10
|11.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|7
|3
|1
|3
|7
|10
|-3
|10
|12.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|7
|2
|2
|3
|8
|8
|0
|8
|13.
|EYÜPSPOR
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|14.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|15.
|SAKARYASPOR
|7
|1
|4
|2
|5
|6
|-1
|7
|16.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|7
|1
|3
|3
|6
|14
|-8
|6
|17.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|7
|1
|0
|6
|4
|19
|-15
|3
|18.
|NİĞDE ANADOLU
|7
|0
|1
|6
|5
|14
|-9
|1