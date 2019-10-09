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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

26 dakika önce

TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.

Ligde 7. haftayı Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor lider tamamladı.

Haftanın sonuçları

Beyaz Grup:

Zonguldak Kömürspor-Hacettepe: 0-0

Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0

Manisa Futbol Kulübü-1922 Konyaspor: 6-2

Sancaktepe Futbol Kulübü-Hekimoğlu Trabzon: 4-1

İnegölspor-Şanlıurfaspor: 4-0

Yeni Çorumspor-Başkent Akademi: 3-2

Tarsus İdmanyurdu-Pendikspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 0-0

Ajfet Afyonspor-Gümüşhanespor: 3-2

Kırmızı Grup:

Bayburt Grup Özel İdare-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0

Vanspor-Uşakspor: 1-2

Birevim Elazığspor-Kardemir Karabükspor: 2-3

Etimesgut Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-2

Kırşehir Belediyespor-Bandırmaspor: 2-2

Kastamonuspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

Eyüpspor-Ergene Velimeşespor: 0-0

Tuzlaspor-Niğde Anadolu: 2-0

Sakaryaspor-Sivas Belediyespor: 1-0

Puan durumları

Ligde 7. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ7 6 1 0 26 8 18 19
2. YILPORT SAMSUNSPOR7 4 3 0 14 4 10 15
3. YENİ ÇORUMSPOR7 5 0 2 9 7 2 15
4. TARSUS İDMAN YURDU7 5 0 2 9 9 0 15
5. AFJET AFYONSPOR7 4 1 2 14 7 7 13
6. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR7 3 2 2 6 4 2 11
7. HEKİMOĞLU TRABZON7 3 2 2 14 14 0 11
8. İNEGÖLSPOR7 3 1 3 10 5 5 10
9. PENDİKSPOR7 3 1 3 8 7 1 10
10. KIRKLARELİSPOR7 2 4 1 6 8 -2 10
11. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ7 3 0 4 11 8 3 9
12. SARIYER7 2 3 2 3 5 -2 9
13. GÜMÜŞHANESPOR7 2 1 4 9 12 -3 7
14. 1922 KONYASPOR7 2 0 5 7 14 -7 6
15. BAŞKENT AKADEMİ7 1 2 4 10 12 -2 5
16. HACETTEPE7 1 2 4 3 14 -11 5
17. AMED SPORTİF FAALİYETLER7 0 4 3 2 7 -5 4
18. ŞANLIURFASPOR7 0 1 6 0 16 -16 -11

Not: Şanlıurfaspor, 12 puan silme cezası aldı.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. VANSPOR7 5 1 1 15 5 10 16
2. TUZLASPOR7 5 1 1 12 2 10 16
3. BANDIRMASPOR7 3 4 0 13 9 4 13
4. ANKARA DEMİRSPOR7 4 1 2 10 7 3 13
5. KASTAMONUSPOR 19667 4 0 3 14 6 8 12
6. SİVAS BELEDİYESPOR7 3 3 1 13 7 6 12
7. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR7 3 2 2 9 7 2 11
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR7 3 1 3 5 5 0 10
9. BİREVİM ELAZIĞSPOR7 3 1 3 9 10 -1 10
10. UŞAKSPOR7 3 1 3 9 10 -1 10
11. BAYBURT ÖZEL İDARE7 3 1 3 7 10 -3 10
12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR7 2 2 3 8 8 0 8
13. EYÜPSPOR7 2 2 3 7 9 -2 8
14. ERGENE VELİMEŞESPOR7 2 2 3 9 12 -3 8
15. SAKARYASPOR7 1 4 2 5 6 -1 7
16. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR7 1 3 3 6 14 -8 6
17. KARDEMİR KARABÜKSPOR7 1 0 6 4 19 -15 3
18. NİĞDE ANADOLU7 0 1 6 5 14 -9 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Manisa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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