Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
6 saat önce
TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:12 Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları sona erdi.
Ligde 12. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 12. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|12
|11
|1
|0
|38
|10
|28
|34
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|12
|8
|4
|0
|23
|5
|18
|28
|3.
|YENİ ÇORUMSPOR
|12
|8
|1
|3
|19
|12
|7
|25
|4.
|SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|12
|7
|1
|4
|20
|8
|12
|22
|5.
|AFJET AFYONSPOR
|12
|6
|2
|4
|20
|13
|7
|20
|6.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|12
|6
|2
|4
|23
|20
|3
|20
|7.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|12
|5
|4
|3
|15
|10
|5
|19
|8.
|TARSUS İDMAN YURDU
|12
|6
|1
|5
|14
|16
|-2
|19
|9.
|PENDİKSPOR
|12
|5
|3
|4
|15
|13
|2
|18
|10.
|İNEGÖLSPOR
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|5
|17
|11.
|SARIYER
|12
|4
|4
|4
|12
|12
|0
|16
|12.
|KIRKLARELİSPOR
|12
|3
|4
|5
|8
|18
|-10
|13
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|12
|3
|2
|7
|12
|17
|-5
|11
|14.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|12
|2
|5
|5
|7
|17
|-10
|11
|15.
|HACETTEPE
|12
|3
|2
|7
|10
|24
|-14
|11
|16.
|1922 KONYASPOR
|12
|3
|1
|8
|12
|20
|-8
|10
|17.
|BAŞKENT AKADEMİ
|12
|2
|2
|8
|12
|18
|-6
|8
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|12
|0
|1
|11
|1
|33
|-32
|-14
Not: Şanlıurfaspor, 15 puan silme cezası aldı.
Kırmızı Grup:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-----------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|TUZLASPOR
|12
|8
|3
|1
|21
|7
|14
|27
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|12
|8
|1
|3
|20
|9
|11
|25
|3.
|BANDIRMASPOR
|12
|6
|6
|0
|26
|13
|13
|24
|4.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|12
|7
|2
|3
|19
|12
|7
|23
|5.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|4
|23
|6.
|GMG KASTAMONUSPOR
|12
|7
|1
|4
|25
|14
|11
|22
|7.
|VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|5
|18
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|12
|4
|5
|3
|16
|11
|5
|17
|9.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|12
|4
|4
|4
|13
|13
|0
|16
|10.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|12
|3
|6
|3
|12
|11
|1
|15
|11.
|SAKARYASPOR
|12
|4
|5
|3
|16
|12
|4
|14
|12.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|12
|4
|2
|6
|20
|20
|0
|14
|13.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|12
|3
|4
|5
|18
|21
|-3
|13
|14.
|UŞAKSPOR
|12
|4
|3
|5
|13
|18
|-5
|12
|15.
|EYÜPSPOR
|12
|3
|2
|7
|10
|18
|-8
|11
|16.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|12
|3
|2
|7
|12
|25
|-13
|8
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|12
|1
|1
|10
|12
|26
|-14
|4
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|12
|1
|0
|11
|4
|36
|-32
|0
Not: Sakaryaspor
, Uşakspor
, Birevim Elazığspor
, Kardemir Karabükspor
'un üçer puan silme cezası aldı.
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