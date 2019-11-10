Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları sona erdi.

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları sona erdi.

Ligde 12. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 12. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ12 11 1 0 38 10 28 34
2. YILPORT SAMSUNSPOR12 8 4 0 23 5 18 28
3. YENİ ÇORUMSPOR12 8 1 3 19 12 7 25
4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ12 7 1 4 20 8 12 22
5. AFJET AFYONSPOR12 6 2 4 20 13 7 20
6. HEKİMOĞLU TRABZON12 6 2 4 23 20 3 20
7. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR12 5 4 3 15 10 5 19
8. TARSUS İDMAN YURDU12 6 1 5 14 16 -2 19
9. PENDİKSPOR12 5 3 4 15 13 2 18
10. İNEGÖLSPOR12 5 2 5 16 11 5 17
11. SARIYER12 4 4 4 12 12 0 16
12. KIRKLARELİSPOR12 3 4 5 8 18 -10 13
13. GÜMÜŞHANESPOR12 3 2 7 12 17 -5 11
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER12 2 5 5 7 17 -10 11
15. HACETTEPE12 3 2 7 10 24 -14 11
16. 1922 KONYASPOR12 3 1 8 12 20 -8 10
17. BAŞKENT AKADEMİ12 2 2 8 12 18 -6 8
18. ŞANLIURFASPOR12 0 1 11 1 33 -32 -14

Not: Şanlıurfaspor, 15 puan silme cezası aldı.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TUZLASPOR12 8 3 1 21 7 14 27
2. ANKARA DEMİRSPOR12 8 1 3 20 9 11 25
3. BANDIRMASPOR12 6 6 0 26 13 13 24
4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR12 7 2 3 19 12 7 23
5. BAYBURT ÖZEL İDARE12 7 2 3 17 13 4 23
6. GMG KASTAMONUSPOR12 7 1 4 25 14 11 22
7. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ12 5 3 4 19 14 5 18
8. SİVAS BELEDİYESPOR12 4 5 3 16 11 5 17
9. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR12 4 4 4 13 13 0 16
10. ETİMESGUT BELEDİYESPOR12 3 6 3 12 11 1 15
11. SAKARYASPOR12 4 5 3 16 12 4 14
12. ERGENE VELİMEŞESPOR12 4 2 6 20 20 0 14
13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR12 3 4 5 18 21 -3 13
14. UŞAKSPOR12 4 3 5 13 18 -5 12
15. EYÜPSPOR12 3 2 7 10 18 -8 11
16. BİREVİM ELAZIĞSPOR12 3 2 7 12 25 -13 8
17. NİĞDE ANADOLU12 1 1 10 12 26 -14 4
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR12 1 0 11 4 36 -32 0

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor'un üçer puan silme cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:20:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]