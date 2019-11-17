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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesi tamamlanırken, Ankara Demirspor liderliğe yükseldi.

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesi tamamlanırken, Ankara Demirspor liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesinin kapanış maçında Sakaryaspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Ligde 13. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta puan durumu şöyle oluştu:

TakımlarOGBMAYAVP
1. ANKARA DEMİRSPOR13 9 1 3 21 9 12 28
2. BANDIRMASPOR13 7 6 0 28 14 14 27
3. TUZLASPOR13 8 3 2 21 8 13 27
4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR13 8 2 3 20 12 8 26
5. BAYBURT ÖZEL İDARE13 7 3 3 18 14 4 24
6. GMG KASTAMONUSPOR13 7 1 5 25 17 8 22
7. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ13 6 3 4 22 14 8 21
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR13 5 4 4 14 13 1 19
9. SAKARYASPOR13 5 5 3 17 12 5 17
10. SİVAS BELEDİYESPOR13 4 5 4 17 13 4 17
11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR13 3 7 3 13 12 1 16
12. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR13 4 4 5 21 23 -2 16
13. ERGENE VELİMEŞESPOR13 4 2 7 21 22 -1 14
14. UŞAKSPOR13 4 3 6 13 19 -6 12
15. EYÜPSPOR13 3 2 8 10 19 -9 11
16. BİREVİM ELAZIĞSPOR13 4 2 7 14 26 -12 11
17. NİĞDE ANADOLU13 1 1 11 12 27 -15 4
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR13 1 0 12 6 39 -33 0

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor'un üçer puan silme cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sakaryaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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