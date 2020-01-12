Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de ikinci yarının ilk haftasının ardından Beyaz Grup'ta liderlik el değiştirirken, Kırmızı Grup lideri koltuğunu korudu.
Ligin 18. haftasına lider giren Manisa FK, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Zirve yarışındaki Yılport Samsunspor, rakibinin puan kaybettiği haftada Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek averajla liderliği devraldı.
Kırmızı Grup'ta ise haftaya lider giren Ankara Demirspor, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligde 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|13
|4
|1
|42
|7
|35
|43
|2.
|MANİSA FK
|18
|13
|4
|1
|49
|18
|31
|43
|3.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|18
|11
|2
|5
|34
|29
|5
|35
|4.
|SANCAKTEPE FK
|18
|10
|3
|5
|30
|15
|15
|33
|5.
|ÇORUM FK
|18
|10
|1
|7
|25
|21
|4
|31
|6.
|İNEGÖLSPOR
|18
|8
|4
|6
|28
|18
|10
|28
|7.
|AFJET AFYONSPOR
|18
|7
|4
|7
|26
|22
|4
|25
|8.
|PENDİKSPOR
|18
|7
|4
|7
|23
|22
|1
|25
|9.
|TARSUS İDMAN YURDU
|18
|8
|1
|9
|25
|27
|-2
|25
|10.
|SARIYER
|18
|6
|6
|6
|20
|19
|1
|24
|11.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|18
|6
|6
|6
|24
|24
|0
|24
|12.
|HACETTEPE
|18
|7
|2
|9
|22
|30
|-8
|23
|13.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|18
|5
|7
|6
|15
|23
|-8
|22
|14.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|18
|5
|5
|8
|13
|27
|-14
|20
|15.
|BAŞKENT AKADEMİ
|18
|5
|3
|10
|22
|25
|-3
|18
|16.
|GÜMÜŞHANESPOR
|18
|5
|3
|10
|20
|27
|-7
|18
|17.
|1922 KONYASPOR
|18
|5
|2
|11
|20
|30
|-10
|17
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|18
|0
|1
|17
|5
|59
|-54
|-14
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ANKARA DEMİRSPOR
|18
|12
|3
|3
|30
|13
|17
|39
|2.
|BANDIRMASPOR
|18
|10
|7
|1
|35
|20
|15
|37
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|18
|11
|1
|6
|36
|21
|15
|34
|4.
|TUZLASPOR
|18
|10
|4
|4
|26
|15
|11
|34
|5.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|18
|10
|3
|5
|24
|16
|8
|33
|6.
|VANSPOR FK
|18
|9
|3
|6
|29
|18
|11
|30
|7.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|18
|8
|4
|6
|21
|22
|-1
|28
|8.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|18
|8
|3
|7
|34
|23
|11
|27
|9.
|SAKARYASPOR
|18
|8
|6
|4
|23
|18
|5
|27
|10.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|18
|7
|4
|7
|18
|22
|-4
|25
|11.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|18
|6
|6
|6
|21
|18
|3
|24
|12.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|18
|4
|9
|5
|17
|17
|0
|21
|13.
|UŞAKSPOR
|18
|7
|3
|8
|22
|25
|-3
|21
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|18
|5
|5
|8
|26
|31
|-5
|20
|15.
|ELAZIĞSPOR
|18
|5
|4
|9
|18
|31
|-13
|16
|16.
|EYÜPSPOR
|18
|4
|2
|12
|11
|24
|-13
|14
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|18
|2
|1
|15
|16
|35
|-19
|7
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|18
|1
|2
|15
|6
|44
|-38
|2