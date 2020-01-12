Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 2. Lig'de ikinci yarının ilk haftasının ardından Beyaz Grup'ta liderlik el değiştirirken, Kırmızı Grup lideri koltuğunu korudu.

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 2. Lig'de ikinci yarının ilk haftasının ardından Beyaz Grup'ta liderlik el değiştirirken, Kırmızı Grup lideri koltuğunu korudu.

Ligin 18. haftasına lider giren Manisa FK, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Zirve yarışındaki Yılport Samsunspor, rakibinin puan kaybettiği haftada Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek averajla liderliği devraldı.

Kırmızı Grup'ta ise haftaya lider giren Ankara Demirspor, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR18 13 4 1 42 7 35 43
2. MANİSA FK18 13 4 1 49 18 31 43
3. HEKİMOĞLU TRABZON18 11 2 5 34 29 5 35
4. SANCAKTEPE FK18 10 3 5 30 15 15 33
5. ÇORUM FK18 10 1 7 25 21 4 31
6. İNEGÖLSPOR18 8 4 6 28 18 10 28
7. AFJET AFYONSPOR18 7 4 7 26 22 4 25
8. PENDİKSPOR18 7 4 7 23 22 1 25
9. TARSUS İDMAN YURDU18 8 1 9 25 27 -2 25
10. SARIYER18 6 6 6 20 19 1 24
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR18 6 6 6 24 24 0 24
12. HACETTEPE18 7 2 9 22 30 -8 23
13. GMG KIRKLARELİSPOR18 5 7 6 15 23 -8 22
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER18 5 5 8 13 27 -14 20
15. BAŞKENT AKADEMİ18 5 3 10 22 25 -3 18
16. GÜMÜŞHANESPOR18 5 3 10 20 27 -7 18
17. 1922 KONYASPOR18 5 2 11 20 30 -10 17
18. ŞANLIURFASPOR18 0 1 17 5 59 -54 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. ANKARA DEMİRSPOR18 12 3 3 30 13 17 39
2. BANDIRMASPOR18 10 7 1 35 20 15 37
3. GMG KASTAMONUSPOR18 11 1 6 36 21 15 34
4. TUZLASPOR18 10 4 4 26 15 11 34
5. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR18 10 3 5 24 16 8 33
6. VANSPOR FK18 9 3 6 29 18 11 30
7. BAYBURT ÖZEL İDARE18 8 4 6 21 22 -1 28
8. ERGENE VELİMEŞESPOR18 8 3 7 34 23 11 27
9. SAKARYASPOR18 8 6 4 23 18 5 27
10. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR18 7 4 7 18 22 -4 25
11. SİVAS BELEDİYESPOR18 6 6 6 21 18 3 24
12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR18 4 9 5 17 17 0 21
13. UŞAKSPOR18 7 3 8 22 25 -3 21
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR18 5 5 8 26 31 -5 20
15. ELAZIĞSPOR18 5 4 9 18 31 -13 16
16. EYÜPSPOR18 4 2 12 11 24 -13 14
17. NİĞDE ANADOLU18 2 1 15 16 35 -19 7
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR18 1 2 15 6 44 -38 2
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Zonguldak, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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