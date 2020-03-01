Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR26 21 4 1 61 10 51 67
2. MANİSA FK26 17 6 3 76 30 46 57
3. SANCAKTEPE FK26 16 4 6 50 20 30 52
4. HEKİMOĞLU TRABZON25 15 3 7 42 32 10 48
5. İNEGÖLSPOR26 13 4 9 41 30 11 43
6. AFJET AFYONSPOR26 12 4 10 42 27 15 40
7. TARSUS İDMAN YURDU26 13 1 12 41 35 6 40
8. PENDİKSPOR26 10 6 10 36 36 0 36
9. SARIYER26 10 6 10 33 33 0 36
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR26 9 8 9 34 35 -1 35
11. ÇORUM FK26 11 2 13 36 39 -3 35
12. HACETTEPE26 10 2 14 32 46 -14 32
13. 1922 KONYASPOR26 8 5 13 36 44 -8 29
14. GMG KIRKLARELİSPOR25 7 8 10 21 36 -15 29
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER26 7 7 12 26 41 -15 28
16. BAŞKENT AKADEMİ25 7 4 14 32 40 -8 25
17. GÜMÜŞHANESPOR25 7 3 15 29 51 -22 24
18. ŞANLIURFASPOR26 0 1 25 7 90 -83 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. BANDIRMASPOR26 15 9 2 52 26 26 54
2. ANKARA DEMİRSPOR26 16 5 5 44 20 24 53
3. GMG KASTAMONUSPOR26 15 4 7 45 27 18 49
4. TUZLASPOR26 14 5 7 41 25 16 47
5. SAKARYASPOR26 13 9 4 34 21 13 45
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR26 12 7 7 32 24 8 43
7. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR26 12 5 9 30 30 0 41
8. VANSPOR FK25 12 4 9 43 29 14 40
9. UŞAKSPOR26 12 5 9 37 32 5 38
10. SİVAS BELEDİYESPOR26 9 9 8 34 32 2 36
11. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR26 10 5 11 40 40 0 35
12. BAYBURT ÖZEL İDARE26 10 5 11 28 36 -8 35
13. ERGENE VELİMEŞESPOR25 9 7 9 39 29 10 34
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR26 6 9 11 26 31 -5 27
15. EYÜPSPOR26 6 5 15 20 36 -16 23
16. ELAZIĞSPOR26 5 4 17 18 53 -35 16
17. NİĞDE ANADOLU26 4 2 20 27 51 -24 14
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR26 2 3 21 11 59 -48 6

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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