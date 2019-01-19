Futbol: Tff 3. Lig
43 dakika önce
TFF 3. Lig'de ikinci devre 3 grupta oynanan 5 karşılaşmayla başladı.
TFF 3. Lig'de ikinci devre 3 grupta oynanan 5 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün yapılan 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Silivrispor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2
2. Grup
Altındağ Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-0
3. Grup
1461 Trabzon-Bayburt İl Özel İdare: 0-1
Turgutluspor-Bağcılarspor: 2-3
Halide Edip Adıvarspor-Serik Belediyespor: 0-0
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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