Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

43 dakika önce

TFF 3. Lig'de ikinci devre 3 grupta oynanan 5 karşılaşmayla başladı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de ikinci devre 3 grupta oynanan 5 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün yapılan 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Silivrispor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2

2. Grup

Altındağ Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-0

3. Grup

1461 Trabzon-Bayburt İl Özel İdare: 0-1

Turgutluspor-Bağcılarspor: 2-3

Halide Edip Adıvarspor-Serik Belediyespor: 0-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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