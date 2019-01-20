Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Yeni Orduspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Yeni Orduspor'u 1-0 yendi.

Ahi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı mücadelelere rağmen gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda atak futbolunu devam ettiren Kırşehir Belediyespor, 90+6. dakikada Ali Han Tuncer'in attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Kırşehir Belediyespor, puanını 33'e yükseltti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Futbol, Orduspor, Kırşehir, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İsyan Etti: Benden Ne İstiyorsunuz? Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi

UEFA, Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin Doğum Gününü Kutladı Fenerbahçe, Bursaspor Maçına Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:08:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]