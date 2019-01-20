Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Yeni Orduspor'u 1-0 yendi.



Ahi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı mücadelelere rağmen gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda atak futbolunu devam ettiren Kırşehir Belediyespor, 90+6. dakikada Ali Han Tuncer'in attığı golle maçı 1-0 kazandı.



Kırşehir Belediyespor, puanını 33'e yükseltti.

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