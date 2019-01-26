Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 19. hafta, oynanan 5 maçla başladı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 19. hafta, oynanan 5 maçla başladı.

Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2

2. Grup

Bergama Belediyespor-Osmaniyespor: 0-3

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kızılcabölükspor: 4-3

Sultanbeyli Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-1

3. Grup

Bağcılarspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-3

Ligde günün son maçında saat 19.00'da 3. Grup takımları Kocaelispor ile Gölcükspor karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Spor
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