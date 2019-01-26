Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 19. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Gölcükspor'u 2-0 mağlup etti.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 19. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Gölcükspor'u 2-0 mağlup etti.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Sefa Narin ve Sinan Pektemek attı.

Bu sonuçla Kocaelispor grupta puanını 37'ye yükseltirken, Gölcükspor 21 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcükspor, Kocaelispor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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