Futbol: Tff 3. Lig
1 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 19. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Gölcükspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta 19. hafta mücadelesinde Kocaelispor
, Gölcükspor
'u 2-0 mağlup etti.
Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Sefa Narin ve Sinan Pektemek attı.
Bu sonuçla Kocaelispor grupta puanını 37'ye yükseltirken, Gölcükspor 21 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:31 Kaynak: AA
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