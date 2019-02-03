Futbol: Tff 3. Lig

TFF
3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir
Belediyespor, sahasında Sultanbeyli
Belediyespor'u 2-1 yendi.
Ahi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Kırşehir Belediyespor'dan Taha Batuhan Yayıkcı, attığı golle skoru 1-0'a taşıdı ve ilk yarı böyle tamamlandı.
İkinci yarıda atak futbolunu devam ettiren Kırşehir Belediyespor, maçın 48. dakikasında Uğur Ayhan
'ın attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
Kırşehir Belediyespor'lu Ogün Bayrak rakibine sert müdahalesi nedeniyle maçın 64. dakikasında kırmızı kart ile oyundan atıldı. Kırmızı kartın ardında kazanılan penaltıyı ise maçın 65. dakikasında Sultanbeyli Belediyespor'lu Anıl Gir, gole çevirmesiyle skor 2-1'e geldi.
Maçta başka gol olmayınca Kırşehir Belediyespor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kırşehir Belediyespor puanını 39'a yükseltti.