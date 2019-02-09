Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

27 dakika önce

TFF 3. Lig'de 21. hafta 6 maçla başladı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 21. hafta 6 maçla başladı.

Gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Hekimoğlu Trabzon-Erbaaspor: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor: 0-0

2. Grup

Karşıyaka-Alibeyköyspor: 0-0

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor- Ofspor: 0-0

3. Grup

Ankara Adliyespor- 1461 Trabzon: 1-1

Bağcılarspor-Payasspor: 1-2

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Spor
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