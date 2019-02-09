Futbol: Tff 3. Lig
27 dakika önce
TFF 3. Lig'de 21. hafta 6 maçla başladı.
TFF
3. Lig'de 21. hafta 6 maçla başladı.
Gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Hekimoğlu Trabzon-Erbaaspor: 1-1 Büyükçekmece
Tepecikspor-Silivrispor: 0-0
2. Grup
Karşıyaka-Alibeyköyspor: 0-0
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor- Ofspor
: 0-0
3. Grup Ankara
Adliyespor- 1461 Trabzon
: 1-1
Bağcılarspor-Payasspor: 1-2
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:09 Kaynak: AA
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