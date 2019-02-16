Futbol: Tff 3. Lig
2 saat önce
TFF 3. Lig'de 22. haftanın perdesi oynanan 4 maçla açıldı.
TFF
3. Lig'de 22. haftanın perdesi oynanan 4 maçla açıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup Şile
Yıldızspor-Hekimoğlu Trabzon
: 1-3 Tire
1922 Spor- Artvin
Hopaspor: 0-0
2. Grup Bergama
Belediyespor-Düzcespor: 0-1
3. Grup
1461 Trabzon-Muğlaspor: 2-0
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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