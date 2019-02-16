Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

2 saat önce

TFF 3. Lig'de 22. haftanın perdesi oynanan 4 maçla açıldı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 22. haftanın perdesi oynanan 4 maçla açıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Şile Yıldızspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-3

Tire 1922 Spor- Artvin Hopaspor: 0-0

2. Grup

Bergama Belediyespor-Düzcespor: 0-1

3. Grup

1461 Trabzon-Muğlaspor: 2-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Artvin, Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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