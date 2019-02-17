Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

7 dakika önce

TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları sona erdi.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Körfezspor: 5-0

Nevşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Erbaaspor-Batman Petrolspor: 3-1

Ergene Velimeşespor-Yomraspor: 2-0

Gebzespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Silivrispor-Erzin Belediyespor: 1-1

2. Grup

Osmaniyespor-Adıyaman 1954: 4-0

Ofspor-Yeni Orduspor: 0-5

Pazarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1

Kırşehir Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1

Alibeyköyspor-Kemerspor 2003: 0-1

Esenler Erokspor-Karşıyaka: 3-1

Altındağ Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 0-0

Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1

3. Grup

Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor: 5-1

Payasspor-Diyarbekirspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Ankara Adliyespor: 2-1

Serik Belediyespor-Cizrespor: 1-1

Turgutluspor-Yeni Çorumspor: 3-2

Halide Edip Adıvarspor-Bayburt İl Özel İdare: 1-0

Bucaspor-Bağcılarspor: 0-0

Gölcükspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:59 Kaynak: AA

Spor
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