Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 23. hafta heyecanı 2 maçla başladı.

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TFF 3. Lig'de 23. hafta heyecanı 2 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Ergene Velimeşespor: 1-2

2. Grup

Sultanbeyli Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:10 Kaynak: AA

Spor
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