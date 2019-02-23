Futbol: Tff 3. Lig
1 saat önce
TFF 3. Lig'de 23. hafta heyecanı 2 maçla başladı.
TFF 3. Lig'de 23. hafta heyecanı 2 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Ergene Velimeşespor: 1-2
2. Grup
Sultanbeyli Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:10 Kaynak: AA
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