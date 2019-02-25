Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

38 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor, 1-1 berabere kaldı.

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor, 1-1 berabere kaldı.

Bağcılar Mahmutbey Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın golünü 7. dakikada Batuhan Abdikoğlu, konuk ekibin golünü ise 69. dakikada penaltıdan Mehmet Kaya attı.

Bu sonuçla Serik Belediyespor puanını 40'a, Bağcılarspor ise 24'e yükseltti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Spor
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