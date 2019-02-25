Futbol: Tff 3. Lig
38 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor, 1-1 berabere kaldı.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor, 1-1 berabere kaldı.
Bağcılar Mahmutbey
Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın golünü 7. dakikada Batuhan Abdikoğlu, konuk ekibin golünü ise 69. dakikada penaltıdan Mehmet Kaya
attı.
Bu sonuçla Serik Belediyespor puanını 40'a, Bağcılarspor ise 24'e yükseltti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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