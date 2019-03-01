Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 2. Grup'ta 24. hafta maçları başladı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 2. Grup'ta 24. hafta maçları başladı.

Ligde 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor'u 1-0 yendi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ise Ofspor, konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0'la geçti.

Ligde 24. hafta, yarın ve 3 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Artvin, Karaköprü, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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