Futbol: Tff 3. Lig
1 saat önce
TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 2. Grup'ta 24. hafta maçları başladı.
TFF
3. Lig'de 1. Grup ve 2. Grup'ta 24. hafta maçları başladı.
Ligde 1. Grup'ta Karbel Karaköprü
Belediyespor, sahasında Artvin
Hopaspor'u 1-0 yendi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta ise Ofspor
, konuk ettiği Sultanbeyli
Belediyespor'u 2-0'la geçti.
Ligde 24. hafta, yarın ve 3 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:30 Kaynak: AA
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