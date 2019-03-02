Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Kemerspor'u 3-0 yendi.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Kemerspor'u 3-0 yendi.

Ahi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Kırşehir Belediyespor'dan Uğur Ayhan, attığı golle skoru 1-0'a taşıdı ve ilk yarı böyle tamamlandı.

İkinci yarıda atak futbolunu devam ettiren Kırşehir Belediyespor, maçın 57. dakikasında Ali Han Tuncer ve 80. dakikasında da Murat Şimşek'in attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmayınca Kırşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kırşehir Belediyespor puanını 45'e yükseltti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:41 Kaynak: AA

Uğur Ayhan, Futbol, Kırşehir, Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
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