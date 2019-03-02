Futbol: Tff 3. Lig
58 dakika önce
TFF 3. Lig'in 24. haftasında 1. ve 2. grup müsabakalarına devam edildi, 3. Grup karşılaşmaları ise sona erdi.
TFF 3. Lig'in 24. haftasında 1. ve 2. grup müsabakalarına devam edildi, 3. Grup karşılaşmaları ise sona erdi.
Ligde yarın 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-Batman Petrolspor, 2. Grup'ta ise Pazarspor-Adıyaman 1954 maçları yapılacak.
Bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Şile Yıldızspor-Yomraspor: 3-2
Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
Ergene Velimeşespor-Erzin Belediyespor: 2-0
Gebzespor-Körfezspor: 1-1
Silivrispor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor: 3-0
2. Grup
Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor: 2-1
Bergama Belediyespor-Yeni Orduspor: 0-5
Kırşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 3-0
Altındağ Belediyespor-Karşıyaka: 0-1
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Düzcespor: 1-0
Kızılcabölükspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1
Esenler Erokspor-Alibeyköyspor: 2-0
3. Grup
Fatsa Belediyespor-1461 Trabzon: 1-1
Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Çorumspor: 1-2
Payasspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-0
Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-3
Gölcükspor-Muğlaspor: 0-0
Turgutluspor-Ankara Adliyespor: 3-1
Bağcılarspor-Cizrespor: 3-2
Halide Edip Adıvarspor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bucaspor-Kocaelispor: 2-1
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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