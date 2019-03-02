Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

58 dakika önce

TFF 3. Lig'in 24. haftasında 1. ve 2. grup müsabakalarına devam edildi, 3. Grup karşılaşmaları ise sona erdi.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'in 24. haftasında 1. ve 2. grup müsabakalarına devam edildi, 3. Grup karşılaşmaları ise sona erdi.

Ligde yarın 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-Batman Petrolspor, 2. Grup'ta ise Pazarspor-Adıyaman 1954 maçları yapılacak.

Bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Şile Yıldızspor-Yomraspor: 3-2

Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0

Ergene Velimeşespor-Erzin Belediyespor: 2-0

Gebzespor-Körfezspor: 1-1

Silivrispor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor: 3-0

2. Grup

Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor: 2-1

Bergama Belediyespor-Yeni Orduspor: 0-5

Kırşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 3-0

Altındağ Belediyespor-Karşıyaka: 0-1

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Düzcespor: 1-0

Kızılcabölükspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1

Esenler Erokspor-Alibeyköyspor: 2-0

3. Grup

Fatsa Belediyespor-1461 Trabzon: 1-1

Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Çorumspor: 1-2

Payasspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-0

Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-3

Gölcükspor-Muğlaspor: 0-0

Turgutluspor-Ankara Adliyespor: 3-1

Bağcılarspor-Cizrespor: 3-2

Halide Edip Adıvarspor-Karacabey Belediyespor: 1-1

Bucaspor-Kocaelispor: 2-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Erzin Belediyespor, Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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