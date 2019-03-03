Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de 24. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

TFF 3. Lig'de 24. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.



Ligde 1. Grup'ta oynanan müsabakada Hekimoğlu Trabzon, sahasında Batman Petrolspor'u 1-0 yendi. Puanını 49'a yükselten Trabzon temsilcisi, maç eksikliği nedeniyle Nevşehir Belediyespor'a kaptırdığı liderliği devraldı.



2. Grup'un son maçında da Pazarspor, Adıyaman 1954'ü 1-0 mağlup etti. Rize temsilcisi, bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek 13. sıraya çıktı. Adıyaman 1954 ise 23 puanla 16. sırada kaldı.

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