Futbol: Tff 3. Lig
26 dakika önce
TFF 3. Lig'de 24. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.
TFF 3. Lig'de 24. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta oynanan müsabakada Hekimoğlu Trabzon, sahasında Batman Petrolspor'u 1-0 yendi. Puanını 49'a yükselten Trabzon temsilcisi, maç eksikliği nedeniyle Nevşehir Belediyespor'a kaptırdığı liderliği devraldı.
2. Grup'un son maçında da Pazarspor, Adıyaman 1954'ü 1-0 mağlup etti. Rize temsilcisi, bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek 13. sıraya çıktı. Adıyaman 1954 ise 23 puanla 16. sırada kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:45 Kaynak: AA
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