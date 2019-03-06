Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Erzin Belediyespor-Erbaaspor: 3-1

Yomraspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Artvin Hopaspor-Silivrispor: 1-1

Nazilli Belediyespor- Gebzespor: 1-0

Körfezspor- Ergene Velimeşespor: 2-2

Tire 1922- Nevşehir Belediyespor: 1-1

Kozan Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-3

Büyükçekmece Tepecikspor- Şile Yıldızspor: 2-0

2. Grup

Elaziz Belediyespor- Ofspor: 0-2

Yeni Orduspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-0

Adıyaman 1954- Bergama Belediyespor: 2-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0

Kemerspor 2003- Altındağ Belediyespor: 2-0

Sultanbeyli Belediyespor- Pazarspor: 1-2

Karşıyaka-Kızılcabölükspor: 1-0

Alibeyköyspor- Kırşehir Belediyespor: 0-0

Düzcespor- Esenler Erokspor: 0-2

3. Grup

Bayburt İl Özel İdare- Bucaspor: 1-3

1461 Trabzon- Gölcükspor: 0-1

Cizrespor- Fatsa Belediyespor: 2-2

Diyarbekirspor-Bağcılarspor: 0-2

Kocaelispor-Serik Belediyespor: 1-0

Karacabey Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Ankara Adliyespor- Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Yeni Çorumspor-Payasspor: 1-0

Muğlaspor- Turgutluspor: 1-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Tepecikspor, Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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