Futbol: Tff 3. Lig
1 saat önce
TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi.
TFF
3. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup Erzin
Belediyespor-Erbaaspor: 3-1
Yomraspor-Hekimoğlu Trabzon
: 1-1 Artvin
Hopaspor-Silivrispor: 1-1 Nazilli
Belediyespor- Gebzespor
: 1-0
Körfezspor- Ergene
Velimeşespor: 2-2 Tire
1922- Nevşehir
Belediyespor: 1-1 Kozan
Belediyespor-Karbel Karaköprü
Belediyespor: 1-3 Büyükçekmece
Tepecikspor- Şile
Yıldızspor: 2-0
2. Grup
Elaziz Belediyespor- Ofspor
: 0-2
Yeni Orduspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-0 Adıyaman
1954- Bergama
Belediyespor: 2-0 Van
Büyükşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0
Kemerspor 2003- Altındağ
Belediyespor: 2-0 Sultanbeyli
Belediyespor- Pazarspor
: 1-2
Karşıyaka-Kızılcabölükspor: 1-0
Alibeyköyspor- Kırşehir
Belediyespor: 0-0
Düzcespor- Esenler
Erokspor: 0-2
3. Grup Bayburt
İl Özel İdare- Bucaspor
: 1-3
1461 Trabzon- Gölcükspor
: 0-1
Cizrespor- Fatsa
Belediyespor: 2-2
Diyarbekirspor-Bağcılarspor: 0-2
Kocaelispor-Serik Belediyespor: 1-0 Karacabey
Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0 Ankara
Adliyespor- Halide Edip
Adıvarspor: 1-0
Yeni Çorumspor-Payasspor: 1-0
Muğlaspor- Turgutluspor
: 1-1
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:18 Kaynak: AA
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