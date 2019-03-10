Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Ligde gruplarda tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-Yomraspor: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Tire 1922: 0-1

Şile Yıldızspor-Erzin Belediyespor: 3-3

Erbaaspor-Körfezspor: 2-1

Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor: 0-2

Gebzespor-Artvin Hopaspor: 2-1

Silivrispor-Kozan Belediyespor: 1-1

2. Grup:

Osmaniyespor-Karşıyaka: 0-0

Ofspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Pazarspor-Elaziz Belediyespor: 0-0

Yeni Orduspor-Düzcespor: 2-0

Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Kırşehir Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-0

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Adıyaman 1954: 1-1

Altındağ Belediyespor-Alibeyköyspor: 4-1

Kızılcabölükspor-Kemerspor 2003: 1-0

3. Grup:

Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Adliyespor: 3-0

Payasspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Serik Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare: 1-0

Diyarbekirspor-Cizrespor: 2-1

Gölcükspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Bucaspor-Yeni Çorumspor: 2-1

Bağcılarspor-Kocaelispor: 1-1

Turgutluspor-1461 Trabzon: 3-4

Halide Edip Adıvarspor-Muğlaspor: 0-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Erzin Belediyespor, Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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