Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'in 27. haftası yapılan karşılaşmalarla başladı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'in 27. haftası yapılan karşılaşmalarla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Batman Petrolspor: 2-0

Tire 1922-Silivrispor: 2-0

2. Grup

Karşıyaka-Ofspor: 1-0

Esenler Erokspor-Altındağ Belediyespor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-1

3. Grup

Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Ankara Adliyespor-Payasspor: 2-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:41 Kaynak: AA

Büyükçekmece, Tepecikspor, Batman Petrolspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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