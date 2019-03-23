Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

53 dakika önce

TFF 3. Lig'de 28. hafta oynanan 6 müsabakayla başladı.

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TFF 3. Lig'de 28. hafta oynanan 6 müsabakayla başladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Hekimoğlu Trabzon-Körfezspor: 6-0

Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

2. Grup

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Elaziz Belediyespor: 0-1

3. Grup

Halide Edip Adıvarspor-Fatsa Belediyespor: 1-2

Bağcılarspor-Yeni Çorumspor: 1-1

Bucaspor-Ankara Adliyespor: 3-3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Trabzon, Büyükçekmece, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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