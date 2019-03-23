Futbol: Tff 3. Lig
53 dakika önce
TFF 3. Lig'de 28. hafta oynanan 6 müsabakayla başladı.
TFF 3. Lig'de 28. hafta oynanan 6 müsabakayla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Hekimoğlu Trabzon-Körfezspor: 6-0
Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
2. Grup
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Elaziz Belediyespor: 0-1
3. Grup
Halide Edip Adıvarspor-Fatsa Belediyespor: 1-2
Bağcılarspor-Yeni Çorumspor: 1-1
Bucaspor-Ankara Adliyespor: 3-3
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:40 Kaynak: AA
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