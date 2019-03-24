Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 3 grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-Erzin Belediyespor: 0-0

Şile Yıldızspor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-1

Ergene Velimeşespor-Kozan Belediyespor: 2-1

Gebzespor-Tire 1922: 1-2

Silivrispor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

2. Grup:

Yeni Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Osmaniyespor-Alibeyköyspor: 2-1

Adıyaman 1954-Düzcespor: 1-0

Ofspor-Kemerspor 2003: 0-1

Pazarspor-Karşıyaka: 2-1

Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor: 1-1

Bergama Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-5

Altındağ Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

3. Grup:

Payasspor-Muğlaspor: 3-0

Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-2

Anagold 24 Erzincanspor-1461 Trabzon: 3-0

Kocaelispor-Cizrespor: 2-0

Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-2

Turgutluspor-Gölcükspor: 1-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:23 Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Erzin Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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