Futbol: Tff 3. Lig
39 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Ankara Adliyespor, Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta Ankara
Adliyespor, Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig'de 29. hafta, tek maçla başladı. Ankara Adliye Spor, seyircisi önünde oynadığı Serik Belediyespor karşılaşmasını 3-0 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:49 Kaynak: AA
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