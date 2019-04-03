Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.

Ahi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında Kırşehir Belediyespor'dan Serhat Velioğlu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın ilk yarısında eşitlik bozulmadı.

İkinci yarıda ise atak futbolunu devam ettiren Kırşehir Belediyespor, maçın 71. dakikasında Fatih Şen'in attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmayınca Kırşehir Belediyespor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kırşehir Belediyespor puanını 53'e yükseltti.

Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu da maçı taraftarlar arasında izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:30 Kaynak: AA

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