Futbol: Tff 3. Lig

TFF
3. Lig'e 29. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde 1. Grup ve 3. Grup'ta hafta bugün oynanan maçlar tamamlandı. 2. Grup'ta ise 1 maç eksik tüm karşılaşmalar oynandı. 2. Grup'un son maçında bu akşam Karşıyaka
, Bergama
Belediyespor'u konuk edecek.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup Artvin
Hopaspor- Şile
Yıldızspor: 2-1
Körfezspor- Batman Petrolspor
: 0-2 Erzin
Belediyespor-Yomraspor: 3-0
Karbel Karaköprü
Belediyespor-Silivrispor: 0-4 Nevşehir
Belediyespor- Gebzespor
: 1-1 Nazilli
Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon
: 1-1 Tire
1922- Ergene
Velimeşespor: 3-0 Kozan
Belediyespor-Erbaaspor: 1-2
2. Grup
Elaziz Belediyespor-Yeni Orduspor
: 2-1 Esenler
Erokspor-Osmaniyespor: 1-1
Alibeyköyspor- Ofspor
: 1-1 Kırşehir
Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Düzcespor- Altındağ
Belediyespor: 1-0 Sultanbeyli
Belediyespor- Adıyaman
1954: 0-0 Van
Büyükşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-1
Kemerspor 2003- Pazarspor
: 2-0
3. Grup
Cizrespor- Turgutluspor
: 0-0 Bayburt
İl Özel İdare- Kocaelispor
: 3-1 Karacabey
Belediyespor-Bağcılarspor: 1-0
Muğlaspor- Bucaspor
: 1-0 Fatsa
Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1
1461 Trabzon-Payasspor: 1-2
Gölcükspor- Halide Edip
Adıvarspor: 1-4
Yeni Çorumspor-Diyarbekirspor: 2-0