Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'e 29. hafta maçlarıyla devam edildi.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'e 29. hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligde 1. Grup ve 3. Grup'ta hafta bugün oynanan maçlar tamamlandı. 2. Grup'ta ise 1 maç eksik tüm karşılaşmalar oynandı. 2. Grup'un son maçında bu akşam Karşıyaka, Bergama Belediyespor'u konuk edecek.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Artvin Hopaspor- Şile Yıldızspor: 2-1

Körfezspor- Batman Petrolspor: 0-2

Erzin Belediyespor-Yomraspor: 3-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-4

Nevşehir Belediyespor- Gebzespor: 1-1

Nazilli Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Tire 1922- Ergene Velimeşespor: 3-0

Kozan Belediyespor-Erbaaspor: 1-2

2. Grup

Elaziz Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-1

Esenler Erokspor-Osmaniyespor: 1-1

Alibeyköyspor- Ofspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Düzcespor- Altındağ Belediyespor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor- Adıyaman 1954: 0-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-1

Kemerspor 2003- Pazarspor: 2-0

3. Grup

Cizrespor- Turgutluspor: 0-0

Bayburt İl Özel İdare- Kocaelispor: 3-1

Karacabey Belediyespor-Bağcılarspor: 1-0

Muğlaspor- Bucaspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1

1461 Trabzon-Payasspor: 1-2

Gölcükspor- Halide Edip Adıvarspor: 1-4

Yeni Çorumspor-Diyarbekirspor: 2-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:01 Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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